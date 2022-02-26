Эрдоган сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Instagram / zelenskiy_official, сайт президента Турции
Такие договорённости между РФ и Незалежной позволят гарантировать, что больше в ходе конфликта никто не погибнет. Лидеры двух стран в телефонной беседе обсудили последние происходящие события.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что прилагает усилия для объявления перемирия в Незалежной. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.
"В ходе переговоров обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России на Украину. Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала", — уточнили в канцелярии.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.