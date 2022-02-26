Эрдоган сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине

Такие договорённости между РФ и Незалежной позволят гарантировать, что больше в ходе конфликта никто не погибнет. Лидеры двух стран в телефонной беседе обсудили последние происходящие события.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что прилагает усилия для объявления перемирия в Незалежной. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

"В ходе переговоров обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России на Украину. Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала", — уточнили в канцелярии.