В Харьковской области усилили комендантский час

В облгосадминистрации напомнили, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.

В Харьковской области расширили действие комендантского часа, который теперь объявлен с 18:00 до 6:00. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18:00 (19:00 мск) и будет продолжаться до 6:00 (7:00 мск)", — сказано в записи.