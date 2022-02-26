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26 февраля, 13:44

В Харьковской области усилили комендантский час

В облгосадминистрации напомнили, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.

<p>Харьков. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=322528156584344&set=pb.100064814856597.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Харківська обласна державна адміністрація</a></p>

Харьков. Обложка © Facebook / Харківська обласна державна адміністрація

В Харьковской области расширили действие комендантского часа, который теперь объявлен с 18:00 до 6:00. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18:00 (19:00 мск) и будет продолжаться до 6:00 (7:00 мск)", — сказано в записи.

Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа

Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа

Изначально введённый 24 февраля комендантский час был объявлен с 22:00 до 6:00. В администрации напоминают, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Артур Лапсаков

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