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Опубликовано 26 февраля 2022, 13:44

В Харьковской области усилили комендантский час

Харьков. Обложка © Facebook / Харківська обласна державна адміністрація

Харьков. Обложка © Facebook / Харківська обласна державна адміністрація

В облгосадминистрации напомнили, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.

В Харьковской области расширили действие комендантского часа, который теперь объявлен с 18:00 до 6:00. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18:00 (19:00 мск) и будет продолжаться до 6:00 (7:00 мск)", — сказано в записи.

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Изначально введённый 24 февраля комендантский час был объявлен с 22:00 до 6:00. В администрации напоминают, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Артур Лапсаков
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