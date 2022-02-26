В Харьковской области усилили комендантский час
Харьков. Обложка © Facebook / Харківська обласна державна адміністрація
В облгосадминистрации напомнили, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.
В Харьковской области расширили действие комендантского часа, который теперь объявлен с 18:00 до 6:00. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"Комендантский час в Харьковской области будет начинаться с 18:00 (19:00 мск) и будет продолжаться до 6:00 (7:00 мск)", — сказано в записи.
Изначально введённый 24 февраля комендантский час был объявлен с 22:00 до 6:00. В администрации напоминают, что во время его действия гражданскому населению запрещено передвигаться по улицам.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.