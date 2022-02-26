Политолог Оленченко рассказал, прислушается ли Запад к словам Медведева о потере диалога

Чем больше США и Евросоюз начинают увлекаться санкционным режимом, тем быстрее сворачиваются перспективы диалога с Россией, который рано или поздно всё равно станет необходимым. Такое мнение высказал Лайфу старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что введённые против Москвы санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности.

"Он (Медведев. — Прим. Лайфа) ещё раз подтверждает, что мы, с одной стороны, заинтересованы в укреплении европейской безопасности, но всё это мы будем делать не в ущерб собственной. То есть это ещё раз намёк на то, что безопасность должна быть неделимой и не должна быть за счёт других", — отметил политолог.

Эксперт считает, что заявление Медведева является так называемым призывом к Западу охладить свой пыл в контексте антироссийских ограничений. При этом, как подчеркнул собеседник, вполне возможно, что "здравомыслящие и беспокоящиеся" иностранные политики прислушаются к словам зампреда Совбеза РФ.

"Те, кому надо, услышат", — добавил Оленченко.