Политолог Оленченко рассказал, прислушается ли Запад к словам Медведева о потере диалога
Эксперт считает, что заявление зампреда Совбеза РФ является так называемым призывом к иностранным политикам, чтобы они охладили свой пыл в контексте антироссийских санкций.
Чем больше США и Евросоюз начинают увлекаться санкционным режимом, тем быстрее сворачиваются перспективы диалога с Россией, который рано или поздно всё равно станет необходимым. Такое мнение высказал Лайфу старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко, комментируя заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что введённые против Москвы санкции могут прервать диалог по стратегической стабильности.
"Он (Медведев. — Прим. Лайфа) ещё раз подтверждает, что мы, с одной стороны, заинтересованы в укреплении европейской безопасности, но всё это мы будем делать не в ущерб собственной. То есть это ещё раз намёк на то, что безопасность должна быть неделимой и не должна быть за счёт других", — отметил политолог.
Эксперт считает, что заявление Медведева является так называемым призывом к Западу охладить свой пыл в контексте антироссийских ограничений. При этом, как подчеркнул собеседник, вполне возможно, что "здравомыслящие и беспокоящиеся" иностранные политики прислушаются к словам зампреда Совбеза РФ.
"Те, кому надо, услышат", — добавил Оленченко.
Как сообщал Лайф, Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций. Вместе с тем США также ввели санкции в отношении президента РФ и главы МИД РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
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