Лукашенко возмутился нежеланием Украины вести переговоры

Белорусский лидер заявил, что в Незалежной гибнут люди, а официальный Киев находит время "разглагольствовать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился нежеланием Киева немедленно начать переговоры. Его слова передаёт агентство БелТА.

"Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружён, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они ещё разглагольствуют!" — сказал он.