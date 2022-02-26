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26 февраля, 13:15

Лукашенко возмутился нежеланием Украины вести переговоры

Белорусский лидер заявил, что в Незалежной гибнут люди, а официальный Киев находит время "разглагольствовать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился нежеланием Киева немедленно начать переговоры. Его слова передаёт агентство БелТА.

"Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружён, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они ещё разглагольствуют!" — сказал он.

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Ранее Лайф рассказал, что войска РФ продолжают продвижение по плану после отказа Киева от переговоров. Основные российские силы остановились накануне, когда были разговоры с украинской стороной о начале мирных переговоров, однако добиться чего-то стороны не смогли, заявил Песков.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Обложка © shutterstock

Григорий Воронцов

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