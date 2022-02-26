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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 13:06
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Песков: Россия серьёзно и заблаговременно готовилась к санкциям Запада

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

В связи с этим у страны есть возможности и потенциал, чтобы минимизировать ущерб от введённых рестрикций, уточнил официальный представитель Кремля.

Власти России заблаговременно готовились к введению Западом санкций, которые в основном были предсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что ограничения, введённые несколькими волнами за прошедшие несколько дней, весьма серьёзные.

"Мы также серьёзно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", — добавил Песков.

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В связи с этим, по его словам, у России есть возможности и потенциал, чтобы минимизировать ущерб от рестрикций. Меры, уточнил Песков, предпринимаются незамедлительно и для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Александр Юнашев
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