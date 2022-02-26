Песков: Россия серьёзно и заблаговременно готовилась к санкциям Запада

В связи с этим у страны есть возможности и потенциал, чтобы минимизировать ущерб от введённых рестрикций, уточнил официальный представитель Кремля.

Власти России заблаговременно готовились к введению Западом санкций, которые в основном были предсказуемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что ограничения, введённые несколькими волнами за прошедшие несколько дней, весьма серьёзные.

"Мы также серьёзно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", — добавил Песков.