Болельщики "Авангарда" скоро смогут наблюдать за игрой команды на новой "Арене Омск"

Болельщики хоккейного клуба "Авангард" уже в следующем сезоне смогут наблюдать за игрой команды на новой "Арене Омск", строительство которой осуществляется в рамках государственно-частного партнёрства между "Газпром нефтью", Правительством РФ и Правительством Омской области.







"Новая "Арена Омск" изначально планировалась в первую очередь как домашняя арена хоккейного клуба "Авангард". Сейчас готовность объекта превышает 63%, и мы планируем завершить строительство в соответствии с ранее утверждённым графиком. Уверена, что уже в следующем сезоне болельщики "Авангарда" встретят свою любимую команду на новой, самой современной ледовой арене России", — рассказала член правления "Газпром нефти", куратор строительства "Арены Омск" Елена Илюхина.

Отмечается, что работы на домашней арене хоккейного клуба "Авангард" стартовали в начале июня 2020 года, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь 2022 года. На данный момент уровень технической готовности объекта составляет свыше 63%. Основные работы сконцентрированы на внутреннем контуре, уже установлено 80% внутренних перегородок, а отделка ведётся отдельными зонами.