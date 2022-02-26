Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада исходя из собственных интересов

Российские власти вырабатывают ответные меры на введённые Западом санкции, которые будут соответствовать интересам государства наилучшим способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Далее потребуется анализ с тем, чтобы выработать ответные меры — такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — сказал он.