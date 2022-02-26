Песков заявил, что Россия ответит на санкции Запада исходя из собственных интересов
Для начала введённые рестрикции против нашего государства необходимо проанализировать, подчеркнул представитель Кремля. После этого последует ответ.
Российские власти вырабатывают ответные меры на введённые Западом санкции, которые будут соответствовать интересам государства наилучшим способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Далее потребуется анализ с тем, чтобы выработать ответные меры — такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — сказал он.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru