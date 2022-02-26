Задержанный властями Франции российский сухогруз прибыл в порт Булонь-сюр-Мер

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз Baltic Leader прибыл в порт Булонь-сюр-Мер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Париже.

Как уточняется, российское судно сопроводили два французских катера береговой охраны. На борту сухогруза находится 19 человек. Изначально власти Франции считали, что судно якобы принадлежит российской компании, находящейся под санкциями, поэтому в качестве формальной причины перехвата назвали таможенный досмотр.

В дипмиссии отметили, что решение о судьбе сухогруза будет приниматься в судебном порядке. Российские дипломаты направят ноту протеста в МИД Франции и примут меры для защиты моряков.