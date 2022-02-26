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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 13:31
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Глава крымского парламента Константинов сравнил Зеленского с Гитлером

Он отметил, что история, случившаяся когда-то как трагедия, сейчас вновь повторяется в виде трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут и страдают люди.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером, назвав обоих политическими авантюристами, которые осмелились бросить вызов России.

"Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, "волчьими крюками" и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своём маленьком бункере", — сказал журналистам Константинов.

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Парламентарий отметил, что история, случившаяся когда-то как трагедия, сейчас вновь повторяется в виде трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут и страдают люди.

Ранее Лайф сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров с РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что 25 февраля в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер отдал приказ остановить продвижение войск в Незалежной.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский. Обложка © Twitter / Володимир Зеленський

Наталья Исакова
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