Он отметил, что история, случившаяся когда-то как трагедия, сейчас вновь повторяется в виде трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут и страдают люди.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером, назвав обоих политическими авантюристами, которые осмелились бросить вызов России.

"Фигура Гитлера была все эти годы необычайно популярна среди украинских нациков, козырявших свастиками, "волчьими крюками" и прочими звериными метками. Теперь у них есть свой маленький фюрер в своём маленьком бункере", — сказал журналистам Константинов.

Парламентарий отметил, что история, случившаяся когда-то как трагедия, сейчас вновь повторяется в виде трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут и страдают люди.