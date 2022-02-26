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26 февраля, 13:26

Лавров обсудил последние события на Украине с турецким коллегой Чавушоглу

Кроме того, в ходе беседы министр иностранных дел Турции подтвердил готовность республики провести переговоры между РФ и Незалежной, если стороны захотят этого.

<p>Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Обложка © <a href="https://www.mfa.gov.tr/minister-of-fa-info.en.mfa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> МИД Турции / Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1497128624536838160/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Обложка © Сайт МИД Турции / Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

"Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряжённости никому не поможет, он призвал прекратить военные операции", — заявил неназванный собеседник агентства.

Кроме того, Чавушоглу подтвердил готовность Турции провести переговоры между РФ и Украиной, если стороны захотят этого.

Лавров: Киевский режим управляется Западом и неонацистами

Лавров: Киевский режим управляется Западом и неонацистами

Ранее Лайф рассказывал, что президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с Владимиром Путиным поддержал действия России по защите Донбасса. В частности, он отметил ответственность Киева за срыв Минских договорённостей. Российский лидер поблагодарил киргизского коллегу за принципиальную солидарную позицию.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Артур Лапсаков

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