Лавров обсудил последние события на Украине с турецким коллегой Чавушоглу
Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Обложка © Сайт МИД Турции / Twitter / МИД России
Кроме того, в ходе беседы министр иностранных дел Турции подтвердил готовность республики провести переговоры между РФ и Незалежной, если стороны захотят этого.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.
"Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряжённости никому не поможет, он призвал прекратить военные операции", — заявил неназванный собеседник агентства.
Кроме того, Чавушоглу подтвердил готовность Турции провести переговоры между РФ и Украиной, если стороны захотят этого.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с Владимиром Путиным поддержал действия России по защите Донбасса. В частности, он отметил ответственность Киева за срыв Минских договорённостей. Российский лидер поблагодарил киргизского коллегу за принципиальную солидарную позицию.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.