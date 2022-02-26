Лавров обсудил последние события на Украине с турецким коллегой Чавушоглу

Кроме того, в ходе беседы министр иностранных дел Турции подтвердил готовность республики провести переговоры между РФ и Незалежной, если стороны захотят этого.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу последние события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

"Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряжённости никому не поможет, он призвал прекратить военные операции", — заявил неназванный собеседник агентства.

Кроме того, Чавушоглу подтвердил готовность Турции провести переговоры между РФ и Украиной, если стороны захотят этого.