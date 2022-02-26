Политолог Коровин счёл "проявлением бессильной злобы" задержание сухогруза РФ в Ла-Манше
В данной ситуации российской стороне главное — держать себя в руках, отметил эксперт. По его мнению, сейчас Запад попросту "мелко гадит в своей привычной традиции" на фоне событий на Украине.
Задержание французскими властями российского сухогруза в проливе Ла-Манш можно считать банальной провокацией. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
В данной ситуации российской стороне главное — держать себя в руках, отметил эксперт. По его мнению, в перспективе необходимо выстраивать один путь для доставки грузов по территории Евразийского континента от Дальнего Востока и Азии до Европы.
"Это проявление бессильной злобы, потому что Россия ведёт себя суверенно и делает то, что считает нужным, а именно освобождает территорию Украины от того нацистского режима, поставленного Госдепом США. Поэтому (Запад. — Прим. Лайфа) сейчас мелко гадит в своей привычной традиции", — подчеркнул собеседник.
Как уже сообщал Лайф, принадлежащее российской компании судно было задержано днём 26 февраля. Оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург. Изначально в республике считали, что сухогруз якобы принадлежит компании, находящейся под санкциями, поэтому в качестве формальной причины перехвата назвали таможенный досмотр. Сейчас судно доставлено в порт Булонь-сюр-Мер. При этом у экипажа есть разрешение на плавание во французских водах. В связи с инцидентом российские дипломаты направят ноту протеста в МИД Франции.
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