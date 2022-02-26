Политолог Коровин счёл "проявлением бессильной злобы" задержание сухогруза РФ в Ла-Манше

Задержание французскими властями российского сухогруза в проливе Ла-Манш можно считать банальной провокацией. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

В данной ситуации российской стороне главное — держать себя в руках, отметил эксперт. По его мнению, в перспективе необходимо выстраивать один путь для доставки грузов по территории Евразийского континента от Дальнего Востока и Азии до Европы.

"Это проявление бессильной злобы, потому что Россия ведёт себя суверенно и делает то, что считает нужным, а именно освобождает территорию Украины от того нацистского режима, поставленного Госдепом США. Поэтому (Запад. — Прим. Лайфа) сейчас мелко гадит в своей привычной традиции", — подчеркнул собеседник.