Советник главы офиса Зеленского назвал причину отказа Украины от переговоров с РФ

Украину не устроили предложенные российскими властями условия, поэтому она отказалась от переговоров с РФ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua".

"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют", — сказал он.

По словам Арестовича, данные переговоры были попыткой принудить Украину к капитуляции. В этой связи российским властям было сообщено, что пункты "возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы".