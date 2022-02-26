Советник главы офиса Зеленского назвал причину отказа Украины от переговоров с РФ
По его словам, пункты мирного договора возможны только на условиях Киева. Несостоявшиеся же переговоры были попыткой принудить страну к капитуляции.
Украину не устроили предложенные российскими властями условия, поэтому она отказалась от переговоров с РФ. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua".
"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют", — сказал он.
По словам Арестовича, данные переговоры были попыткой принудить Украину к капитуляции. В этой связи российским властям было сообщено, что пункты "возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что войска РФ продолжают продвижение по плану после отказа Киева от переговоров. Основные российские силы остановились накануне, когда были разговоры с украинской стороной о начале мирных переговоров, однако добиться чего-то стороны не смогли, уточнил представитель Кремля.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official