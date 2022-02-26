Литва закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков
Правительство республики рассмотрит соответствующий проект вечером 26 февраля. В Минтрансе страны отметили, что реализация решения — вопрос нескольких часов.
Министры транспорта стран Балтии приняли принципиальное решение закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава Минтранса Литвы Мариус Скуодис в "Фейсбуке".
"Принципиальное решение между всеми министрами транспорта стран Балтии есть <...> Министерство (Литвы. — Прим. Лайфа) представило проект решения правительства, заседание назначено на сегодняшний вечер. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто одновременно. Пока этого нет ни в одной стране, но это лишь вопрос часов", — написал он.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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