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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 13:57
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Литва закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков

Правительство республики рассмотрит соответствующий проект вечером 26 февраля. В Минтрансе страны отметили, что реализация решения — вопрос нескольких часов.

Министры транспорта стран Балтии приняли принципиальное решение закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом заявил глава Минтранса Литвы Мариус Скуодис в "Фейсбуке".

"Принципиальное решение между всеми министрами транспорта стран Балтии есть <...> Министерство (Литвы. — Прим. Лайфа) представило проект решения правительства, заседание назначено на сегодняшний вечер. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто одновременно. Пока этого нет ни в одной стране, но это лишь вопрос часов", — написал он.

Латвия закроет своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний
Латвия закроет своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Обложка © Pixabay

Евгения Колесникова
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