Литва закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков

"Принципиальное решение между всеми министрами транспорта стран Балтии есть <...> Министерство (Литвы. — Прим. Лайфа) представило проект решения правительства, заседание назначено на сегодняшний вечер. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто одновременно. Пока этого нет ни в одной стране, но это лишь вопрос часов", — написал он.