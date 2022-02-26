Следователи раскрыли убийство мужчины в Москве девятилетней давности
Правоохранители выяснили, что перед смертью между погибшим и обвиняемым был конфликт. В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.
Московскими следователями раскрыто убийство, которое было совершено более девяти лет назад. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, сообщает "Вечерняя Москва".
По данным следствия, вечером 13 августа 2012 года около здания на улице Авиационной было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Правоохранители установили личность погибшего, а также круг его общения в 2012 году и свидетелей преступления. На причастность к преступлению решили проверить знакомого мужчины, позже его задержали по подозрению в убийстве. Как выяснили следователи, причиной расправы стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.
В ближайшее время в отношении 47-летнего обвиняемого изберут меру пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.
Ранее Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений. Российский лидер указал, что важнейшим приоритетом в работе правоохранительных органов должна стать активная, наступательная борьба с криминалом. Он подчеркнул, что права граждан должны быть обеспечены.
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