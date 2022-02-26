Следователи раскрыли убийство мужчины в Москве девятилетней давности

Московскими следователями раскрыто убийство, которое было совершено более девяти лет назад. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, сообщает "Вечерняя Москва" .

По данным следствия, вечером 13 августа 2012 года около здания на улице Авиационной было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Правоохранители установили личность погибшего, а также круг его общения в 2012 году и свидетелей преступления. На причастность к преступлению решили проверить знакомого мужчины, позже его задержали по подозрению в убийстве. Как выяснили следователи, причиной расправы стал конфликт на почве личных неприязненных отношений.