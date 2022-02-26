СК РФ возбудил уголовные дела из-за гибели мирных жителей в Донбассе

Председатель ведомства Бастрыкин поручил провести расследования и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют такие преступные приказы.

Уголовные дела возбуждены после гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Так, два расследования по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации" ведутся после гибели учителей школы в Горловке, а также смерти мирных жителей в Кировске.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследования по всем известным на данный момент фактам гибели мирных жителей и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют преступные приказы.