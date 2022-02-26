СК РФ возбудил уголовные дела из-за гибели мирных жителей в Донбассе
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Председатель ведомства Бастрыкин поручил провести расследования и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют такие преступные приказы.
Уголовные дела возбуждены после гибели мирных жителей при обстреле украинскими силовиками Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Так, два расследования по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации" ведутся после гибели учителей школы в Горловке, а также смерти мирных жителей в Кировске.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести расследования по всем известным на данный момент фактам гибели мирных жителей и собрать неопровержимые доказательства в отношении лиц, которые отдают и выполняют преступные приказы.
Ранее Лайф рассказывал, что Бастрыкин распорядился фиксировать все случаи военных атак ВСУ в Донбассе.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.