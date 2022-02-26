Румыния закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов
Как отметил глава пресс-службы правительства республики, процедура будет проведена в течение сегодняшнего дня. Ранее аналогичное решение приняли власти Болгарии, Польши, Чехии, Эстонии и Латвии.
Румыния закрывает воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару.
"Румыния начала процедуру приостановления права на полёты над своей территорией, а также права на посадку на территории страны для самолётов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", — сказал на брифинге Кэрбунару.
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии и Латвии.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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