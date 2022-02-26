Румыния закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов

Румыния закрывает воздушное пространство республики для самолётов российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы правительства страны Дан Кэрбунару.

"Румыния начала процедуру приостановления права на полёты над своей территорией, а также права на посадку на территории страны для самолётов, принадлежащих компаниям из Российской Федерации. Эта процедура будет проведена в течение этого дня", — сказал на брифинге Кэрбунару.