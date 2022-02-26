Посольство РФ в Берне попросило органы Швейцарии обезопасить сотрудников из-за угроз
Швейцарские власти оперативно отреагировали на запрос дипмиссии. Сообщения негативного характера дипломаты РФ получают постоянно на почту.
Посольство России в Берне обратилось к швейцарским органам с просьбой обеспечить безопасность сотрудникам, так как они получают угрозы в свой адрес. Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Владимир Хохлов в беседе с ТАСС.
"В связи с поступающими угрозами в адрес сотрудников Посольство России обратилось к компетентным швейцарским органам с просьбой обеспечить соответствующие меры безопасности", — говорится в сообщении.
Власти Швейцарии оперативно отреагировали на запрос российского посольства. Пресс-атташе подчеркнул, что угрозы в адрес сотрудников поступают постоянно на электронную почту.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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