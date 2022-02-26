"Роскосмос": DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова

Хакерская атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова при помощи сети ботов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира", — указывается в сообщении.

Технические специалисты "Роскосмоса" смогли определить конкретного исполнителя атаки, уточнили в пресс-службе. Данные о нём будут переданы компетентным органам.