"Роскосмос": DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова
Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки, уточнили в пресс-службе. Данные о нём будут переданы компетентным органам.
Хакерская атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова при помощи сети ботов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира", — указывается в сообщении.
Технические специалисты "Роскосмоса" смогли определить конкретного исполнителя атаки, уточнили в пресс-службе. Данные о нём будут переданы компетентным органам.
Ранее Лайф рассказывал, что российские пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram. Основные жалобы поступали на работу веб-сайтов социальных сетей, их приложений, также есть сложности с авторизацией и функционированием профилей.
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