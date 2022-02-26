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26 февраля, 14:21

"Роскосмос": DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова

Технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки, уточнили в пресс-службе. Данные о нём будут переданы компетентным органам.

Хакерская атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова при помощи сети ботов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира", — указывается в сообщении.

Технические специалисты "Роскосмоса" смогли определить конкретного исполнителя атаки, уточнили в пресс-службе. Данные о нём будут переданы компетентным органам.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram. Основные жалобы поступали на работу веб-сайтов социальных сетей, их приложений, также есть сложности с авторизацией и функционированием профилей.

Обложка © VK / "Роскосмос"

Артур Лапсаков

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