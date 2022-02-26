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26 февраля, 14:38

МВД Великобритании аннулировало визы сборной Белоруссии по баскетболу

Встреча должна была состояться в Ньюкасле 28 февраля. При этом на первую игру, которая была запланирована на 25 февраля в Минске, британская команда ехать отказалась.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу были аннулированы МВД Великобритании перед встречей с командой Соединённого Королевства. Об этом сообщила глава ведомства Прити Пател.

"Соединённое Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения Путина на Украину", — написала она в "Твиттере".

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Встреча сборных Белоруссии и Великобритании должна была состояться в Ньюкасле 28 февраля. При этом на первую игру, которая была запланирована на 25 февраля в Минске, британская команда ехать отказалась.

А ранее Лайф рассказывал, что КХЛ присудила "Йокериту" техническое поражение в серии плей-офф со "Спартаком". Клуб из Финляндии отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина. О выступлении команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги пока не известно.

Артур Лапсаков

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