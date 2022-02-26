МВД Великобритании аннулировало визы сборной Белоруссии по баскетболу

Визы мужской сборной Белоруссии по баскетболу были аннулированы МВД Великобритании перед встречей с командой Соединённого Королевства. Об этом сообщила глава ведомства Прити Пател.

"Соединённое Королевство не будет принимать национальные спортивные команды тех государств, которые являются соучастниками ничем не спровоцированного и незаконного вторжения Путина на Украину", — написала она в "Твиттере".

Встреча сборных Белоруссии и Великобритании должна была состояться в Ньюкасле 28 февраля. При этом на первую игру, которая была запланирована на 25 февраля в Минске, британская команда ехать отказалась.