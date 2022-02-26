Власти Калининградской области исключили возможность воздушной блокады

Власти Калининградской области обеспокоены решением Эстонии и Латвии закрыть воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, если и Литва примет аналогичное решение, то жителям Калининграда придётся добираться до России по более длинному маршруту, но воздушная блокада региона исключена.

"Если это сделает и Литва, то придётся использовать альтернативные маршруты над нейтральными водами Балтийского моря. Жители Калининградской области смогут летать в "большую Россию" через нейтральные воды и Ленинградскую область. <…> Воздушной блокады Калининградской области точно не будет", — сказал журналистам Лысков.