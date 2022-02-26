Власти Калининградской области исключили возможность воздушной блокады
Если Литва вслед за Эстонией и Латвией решит закрыть небо для российских самолётов, то придётся совершать полёты через нейтральные воды и Ленобласть, отметили в администрации.
Власти Калининградской области обеспокоены решением Эстонии и Латвии закрыть воздушное пространство для российских авиалиний. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, если и Литва примет аналогичное решение, то жителям Калининграда придётся добираться до России по более длинному маршруту, но воздушная блокада региона исключена.
"Если это сделает и Литва, то придётся использовать альтернативные маршруты над нейтральными водами Балтийского моря. Жители Калининградской области смогут летать в "большую Россию" через нейтральные воды и Ленинградскую область. <…> Воздушной блокады Калининградской области точно не будет", — сказал журналистам Лысков.
В связи с новыми условиями, как отметил представитель правительства, время полёта, конечно, будет увеличено, но стоимость билетов значительно не увеличится.
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии, Латвии и Румынии. Позже о принятии соответствующего решения заявила и Литва.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.
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