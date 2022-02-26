В компании добавили, что постоянно следят за ситуацией и примут решение о дальнейших рейсах позже. Рейсы в Незалежную перевозчик не совершает с 21 февраля.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полёты на и с Украины до 26 марта 2022 года", — говорится в сообщении.