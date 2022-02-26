Авиакомпания Lufthansa продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта
В компании добавили, что постоянно следят за ситуацией и примут решение о дальнейших рейсах позже. Рейсы в Незалежную перевозчик не совершает с 21 февраля.
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта на фоне обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полёты на и с Украины до 26 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что постоянно следят за ситуацией и примут решение о дальнейших рейсах позже. Полёты в Незалежную перевозчик не совершает с 21 февраля.
Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии, Латвии и Румынии. Позже о принятии соответствующего решения заявила и Литва.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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