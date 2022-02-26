Более 30 человек пострадало в ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Германии
Причины, из-за которых транспортное средство с 61 пассажиром перевернулось на шоссе, пока не установлены. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы.
Перевернувшийся в Верхней Баварии автобус. Фото © Twitter / aprizion_de
В дорожно-транспортном происшествии с туристическим двухэтажным автобусом в Верхней Баварии (Германия) пострадали 32 человека. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.
По данным издания, инцидент произошёл утром 26 февраля на окраине Инцелля. Всего в автобусе, который следовал из Северного Рейна – Вестфалии, находился 61 человек, в частности дети и подростки.
Причины, из-за которых транспортное средство перевернулось на шоссе, пока не установлены. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы.
Ранее Лайф сообщал, что пятеро человек пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области. Всё произошло, предварительно, когда животное вышло на проезжую часть в вечернее время и водитель автомобиля не заметил его. После столкновения в его машину влетел другой микроавтобус.