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26 февраля, 14:57
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Более 30 человек пострадало в ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Германии

Причины, из-за которых транспортное средство с 61 пассажиром перевернулось на шоссе, пока не установлены. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы.

<p>Перевернувшийся в Верхней Баварии<strong style="font-weight: bold;"> </strong>автобус. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/aprizion_de/status/1497574705175449602/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aprizion_de</a></p>

Перевернувшийся в Верхней Баварии автобус. Фото © Twitter / aprizion_de

В дорожно-транспортном происшествии с туристическим двухэтажным автобусом в Верхней Баварии (Германия) пострадали 32 человека. Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии.

По данным издания, инцидент произошёл утром 26 февраля на окраине Инцелля. Всего в автобусе, который следовал из Северного Рейна – Вестфалии, находился 61 человек, в частности дети и подростки.

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

Двое взрослых погибли и двое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

Причины, из-за которых транспортное средство перевернулось на шоссе, пока не установлены. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы.

Ранее Лайф сообщал, что пятеро человек пострадали при столкновении двух маршруток и лошади в Иркутской области. Всё произошло, предварительно, когда животное вышло на проезжую часть в вечернее время и водитель автомобиля не заметил его. После столкновения в его машину влетел другой микроавтобус.

Наталья Исакова

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