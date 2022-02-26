Блинкен утвердил выплату Украине дополнительных 350 миллионов долларов для обороны

По словам представителя Белого дома, этот "транш помощи" является ещё одним чётким сигналом США о поддержке Незалежной, отстаивающей "свою суверенную, мужественную и гордую страну".

Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил выплату Украине в размере 350 миллионов долларов в качестве экстренной помощи на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Незалежной. Об этом заявили в Госдепартаменте.

"Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине", — сказал Блинкен.