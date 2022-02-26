Блинкен утвердил выплату Украине дополнительных 350 миллионов долларов для обороны
По словам представителя Белого дома, этот "транш помощи" является ещё одним чётким сигналом США о поддержке Незалежной, отстаивающей "свою суверенную, мужественную и гордую страну".
Госсекретарь США Энтони Блинкен утвердил выплату Украине в размере 350 миллионов долларов в качестве экстренной помощи на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Незалежной. Об этом заявили в Госдепартаменте.
"Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине", — сказал Блинкен.
По словам представителя Белого дома, этот "транш помощи" является ещё одним чётким сигналом США о поддержке Незалежной, отстаивающей "свою суверенную, мужественную и гордую страну". Блинкен уточнил, что общая сумма финансовой помощи Украине от Соединённых Штатов за последний год превысила один миллиард долларов.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.
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