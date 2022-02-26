Захарова: На протяжении восьми лет Страсбург закрывал глаза на происходящее в Донбассе

На протяжении последних восьми лет Страсбург закрывал глаза на бесчинства "украинских карателей", из-за которых погибли тысячи мирных жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении восьми лет после кровавого государственного переворота на Украине она (Страсбургская организация. — Прим. Лайфа) так и не нашла в себе силы осудить преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса. Предпочитала закрывать глаза на бесчинства украинских карателей, от рук которых погибли тысячи мирных граждан", — говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИД России.