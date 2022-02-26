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26 февраля, 15:11

Захарова: На протяжении восьми лет Страсбург закрывал глаза на происходящее в Донбассе

По словам представителя МИД РФ, организация так и не смогла осудить преступную политику националистического киевского режима, из-за которого осуществлялся геноцид мирных жителей.

На протяжении последних восьми лет Страсбург закрывал глаза на бесчинства "украинских карателей", из-за которых погибли тысячи мирных жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении восьми лет после кровавого государственного переворота на Украине она (Страсбургская организация. — Прим. Лайфа) так и не нашла в себе силы осудить преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса. Предпочитала закрывать глаза на бесчинства украинских карателей, от рук которых погибли тысячи мирных граждан", — говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИД России.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. 25 февраля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Светлана Оперук

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