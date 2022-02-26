Минобороны РФ: Войска ЛНР с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров

Отмечается, что военные республики овладели населёнными пунктами Счастье и Муратово. А группа войск ДНР продвинулась ещё на 10 километров в направлении Петровское.

Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции Вооружённых сил Украины. Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населёнными пунктами Счастье и Муратово", — сказал он.