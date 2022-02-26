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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 15:24

Минобороны РФ: Войска ЛНР с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров

Отмечается, что военные республики овладели населёнными пунктами Счастье и Муратово. А группа войск ДНР продвинулась ещё на 10 километров в направлении Петровское.

Войска Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала операции продвинулись на глубину до 46 километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

"Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации развивают успех наступления на позиции Вооружённых сил Украины. Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населёнными пунктами Счастье и Муратово", — сказал он.

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Кроме того, Конашенков отметил, что группировка войск Донецкой Народной Республики (ДНР), наступая в направлении Петровское, продвинулась ещё на десять километров. Военные овладели населёнными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

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Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Варвара Романова
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