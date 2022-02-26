В подконтрольных ЛНР Ровеньках прогремел второй взрыв
Ранее там загорелась нефтебаза. Огонь охватил 200 тонн дизельного топлива, по предварительной информации, пострадали люди.
Взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках. Видео © Telegram / SHOT
Второй мощный взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают очевидцы.
"Ещё один взрыв у нас. Там же. На нефтебазе", — пишут жители в социальных сетях.
За последний час это уже второй взрыв на этом участке. Информацию о первом подтвердили в представительстве ЛНР в СЦКК. Там также уточнили, что есть пострадавшие.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.
Обложка © Telegram / SHOT