В подконтрольных ЛНР Ровеньках прогремел второй взрыв

Ранее там загорелась нефтебаза. Огонь охватил 200 тонн дизельного топлива, по предварительной информации, пострадали люди.

Взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках. Видео © Telegram / SHOT

Второй мощный взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают очевидцы.

"Ещё один взрыв у нас. Там же. На нефтебазе", — пишут жители в социальных сетях.