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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 19:24
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В подконтрольных ЛНР Ровеньках прогремел второй взрыв

Ранее там загорелась нефтебаза. Огонь охватил 200 тонн дизельного топлива, по предварительной информации, пострадали люди.

Взрыв и пожар на нефтебазе в Ровеньках. Видео © Telegram / SHOT

Второй мощный взрыв прогремел в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают очевидцы.

"Ещё один взрыв у нас. Там же. На нефтебазе", — пишут жители в социальных сетях.

За последний час это уже второй взрыв на этом участке. Информацию о первом подтвердили в представительстве ЛНР в СЦКК. Там также уточнили, что есть пострадавшие.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.

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Обложка © Telegram / SHOT

Артем Порвин
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