Захарова заявила об отсутствии заинтересованности США в решении кризиса на Украине

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники в течение восьми лет равнодушно наблюдали за происходящим в Донбассе, из-за чего сегодня являются, по сути, соучастниками геноцида жителей ДНР и ЛНР.

Вашингтон и его союзники не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, так как продолжают накачивать Киев оружием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном: в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что Запад в течение восьми лет равнодушно наблюдал за происходящим в Донбассе, из-за чего сегодня является, по сути, соучастником геноцида жителей Луганской и Донецкой народных республик.