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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 18:56
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Захарова заявила об отсутствии заинтересованности США в решении кризиса на Украине

Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники в течение восьми лет равнодушно наблюдали за происходящим в Донбассе, из-за чего сегодня являются, по сути, соучастниками геноцида жителей ДНР и ЛНР.

Вашингтон и его союзники не заинтересованы в разрешении украинского кризиса, так как продолжают накачивать Киев оружием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном: в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы", — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что Запад в течение восьми лет равнодушно наблюдал за происходящим в Донбассе, из-за чего сегодня является, по сути, соучастником геноцида жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее Лайф сообщал, что генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. По словам Йенса Столтенберга, блок разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолётов в высокой готовности, свыше 120 кораблей и разворачивает ряд элементов Сил быстрого реагирования альянса.

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Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

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Мария Захарова. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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