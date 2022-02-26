Байден назвал начало новой мировой войны единственной альтернативой санкциям против РФ
Джо Байден. Обложка © Facebook / The White House
Введённые рестрикции стали "самыми масштабными в истории", отметил лидер США. По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Альтернативой масштабным санкциям, которые Запад продолжает вводить против России из-за событий на Украине, была бы новая мировая война. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
"Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два — сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала", — сказал американский лидер в интервью ютуб-блогеру Брайану Коэну.
Байден отметил, что введённые на данный момент антироссийские рестрикции стали "самыми масштабными в истории". По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Как сообщал Лайф ранее, Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе. Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.