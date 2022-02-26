Байден назвал начало новой мировой войны единственной альтернативой санкциям против РФ

Введённые рестрикции стали "самыми масштабными в истории", отметил лидер США. По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Альтернативой масштабным санкциям, которые Запад продолжает вводить против России из-за событий на Украине, была бы новая мировая война. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

"Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два — сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала", — сказал американский лидер в интервью ютуб-блогеру Брайану Коэну.

Байден отметил, что введённые на данный момент антироссийские рестрикции стали "самыми масштабными в истории". По его словам, Москва будет расплачиваться за свои действия "как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Как сообщал Лайф ранее, Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе. Американский лидер также отметил, что двери НАТО будут открытыми для тех европейских государств, которые разделяют ценности альянса.