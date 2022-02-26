Bloomberg: США обсуждают введение санкций против Банка России
Отмечается, что подобные ограничения могут привести к обвалу рубля. При этом окончательное решение ещё не принято, но Вашингтон сейчас "рассматривает все варианты удержать Владимира Путина".
Вашингтон рассматривает введение санкций против российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, рестрикции, в частности, могут быть направлены на 643 миллиарда долларов, которые Москва якобы накопила накануне проведения военной спецоперации на Украине.
Уточняется, что вопрос наложения санкций на ЦБ обсуждался в Белом доме с января текущего года. Окончательное решение ещё не принято, однако, как уточняется, администрация президента США Джо Байдена сейчас "рассматривает все варианты удержать Владимира Путина". По оценке экспертов, подобные ограничения могут привести к обвалу рубля.
Как сообщал Лайф, Евросоюз принял второй пакет санкций против РФ, включая меры в отношении Путина и Лаврова. Тогда отмечалось, что готовится третий пакет рестрикций. Вместе с тем США также ввели санкции в отношении президента РФ и главы МИД РФ.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.
Обложка © shutterstock