Bloomberg: США обсуждают введение санкций против Банка России

Вашингтон рассматривает введение санкций против российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, рестрикции, в частности, могут быть направлены на 643 миллиарда долларов, которые Москва якобы накопила накануне проведения военной спецоперации на Украине.

Уточняется, что вопрос наложения санкций на ЦБ обсуждался в Белом доме с января текущего года. Окончательное решение ещё не принято, однако, как уточняется, администрация президента США Джо Байдена сейчас "рассматривает все варианты удержать Владимира Путина". По оценке экспертов, подобные ограничения могут привести к обвалу рубля.