Bloomberg: США обсуждают введение санкций против Банка России

Отмечается, что подобные ограничения могут привести к обвалу рубля. При этом окончательное решение ещё не принято, но Вашингтон сейчас "рассматривает все варианты удержать Владимира Путина".

Вашингтон рассматривает введение санкций против российского Центробанка. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, рестрикции, в частности, могут быть направлены на 643 миллиарда долларов, которые Москва якобы накопила накануне проведения военной спецоперации на Украине.

Уточняется, что вопрос наложения санкций на ЦБ обсуждался в Белом доме с января текущего года. Окончательное решение ещё не принято, однако, как уточняется, администрация президента США Джо Байдена сейчас "рассматривает все варианты удержать Владимира Путина". По оценке экспертов, подобные ограничения могут привести к обвалу рубля.