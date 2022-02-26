Россия закрывает воздушное пространство для Румынии

Россия закрывает воздушное пространство для авиаперевозчиков Румынии и зарегистрированных в ней авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в сообщении.