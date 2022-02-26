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26 февраля, 16:39

Россия закрывает воздушное пространство для Румынии

Как уточнили в Росавиации, полёты из страны в РФ могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному ведомством или Министерством иностранных дел.

Россия закрывает воздушное пространство для авиаперевозчиков Румынии и зарегистрированных в ней авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полётов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полёты через воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято в соответствии с нормами международного права и является ответной мерой на запрет выполнения регулярных рейсов для воздушных судов РФ. Полёты из Румынии в нашу страну могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии, Латвии и Румынии. Позже о принятии соответствующего решения заявила и Литва.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.

Обложка © Shutterstock

Варвара Романова

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