Военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.

Ликвидация дамбы на Северо-Крымском канале. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские военные ликвидировали бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", — написал он.

