НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 16:22

Военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал

Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.

Ликвидация дамбы на Северо-Крымском канале. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские военные ликвидировали бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", — написал он.

Аксёнов добавил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается. Телеканал "Звезда" опубликовал видео операции. На кадрах видно, что после мощного взрыва в небо поднимается столб густого чёрного дыма.

Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима

Минобороны РФ призвало украинцев не поддаваться на провокации киевского режима

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

Обложка © Телеканал "Звезда"

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1