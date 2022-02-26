Военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал
Как отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, работа по возвращению днепровской воды на полуостров продолжается.
Ликвидация дамбы на Северо-Крымском канале. Видео © Телеканал "Звезда"
Российские военные ликвидировали бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал", — написал он.
Аксёнов добавил, что работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается. Телеканал "Звезда" опубликовал видео операции. На кадрах видно, что после мощного взрыва в небо поднимается столб густого чёрного дыма.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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