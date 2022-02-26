Военные ликвидировали дамбу, перекрывавшую Северо-Крымский канал

Российские военные ликвидировали бетонную дамбу, установленную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава республики Сергей Аксёнов.