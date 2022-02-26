IBU: Биатлонисты из России и Белоруссии будут выступать как нейтральные атлеты

Биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира в качестве нейтральных атлетов. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

"Одежда сборной России и Белоруссии, в том числе костюмы для соревнований, должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU", — сказано в заявлении.

Кроме того, в местах проведения соревнований нельзя будет размещать российские или белорусские флаги, символы и национальные гербы.