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26 февраля, 16:11

IBU: Биатлонисты из России и Белоруссии будут выступать как нейтральные атлеты

Кроме того, в местах проведения соревнований нельзя будет размещать российские или белорусские флаги, символы и национальные гербы. Также под запретом окажутся гимны двух стран.

<p>Обложка © <a href="https://www.biathlonworld.com/news/ibu-russia-ukraine-war/50crYBiHnYhvDFc57crpgg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный союз биатлонистов</a></p>

Обложка © Международный союз биатлонистов

Биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира в качестве нейтральных атлетов. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).

"Одежда сборной России и Белоруссии, в том числе костюмы для соревнований, должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU", — сказано в заявлении.

Кроме того, в местах проведения соревнований нельзя будет размещать российские или белорусские флаги, символы и национальные гербы.

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А ранее Лайф сообщал, что глава футбольного союза Польши заявил об отказе сборной играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Цезарий Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию по этому вопросу до ФИФА.

Никита Могилев

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