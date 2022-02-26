IBU: Биатлонисты из России и Белоруссии будут выступать как нейтральные атлеты
Кроме того, в местах проведения соревнований нельзя будет размещать российские или белорусские флаги, символы и национальные гербы. Также под запретом окажутся гимны двух стран.
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Биатлонисты сборных России и Белоруссии будут выступать на этапах Кубка мира в качестве нейтральных атлетов. Такое решение принял Международный союз биатлонистов (IBU).
"Одежда сборной России и Белоруссии, в том числе костюмы для соревнований, должны быть нейтральными по цвету и дизайну и не должны изображать национальный герб или флаг. Гимны России и Белоруссии не будут звучать на соревнованиях IBU", — сказано в заявлении.
Кроме того, в местах проведения соревнований нельзя будет размещать российские или белорусские флаги, символы и национальные гербы.
А ранее Лайф сообщал, что глава футбольного союза Польши заявил об отказе сборной играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Цезарий Кулеша назвал это решение "единственно верным" и добавил, что футбольный союз начал переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию по этому вопросу до ФИФА.