Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну для обсуждения дипломатических путей решения ситуации на Украине. Об этом сообщил в субботу турецкий телеканал TGRT .

"Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться", — приводит слова президента СМИ.

Ранее Эрдоган сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине. Такие договорённости между РФ и Незалежной позволят гарантировать, что больше в ходе конфликта никто не погибнет. Лидеры двух стран в телефонной беседе обсудили последние происходящие события. О готовности предоставить площадку для переговоров по Украине заявил Лукашенко.