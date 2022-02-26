Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине
Турецкий лидер добавил, что нужно придерживаться стороны мира, а дипломатические пути не должны закрываться.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну для обсуждения дипломатических путей решения ситуации на Украине. Об этом сообщил в субботу турецкий телеканал TGRT.
"Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться", — приводит слова президента СМИ.
Ранее Эрдоган сообщил Зеленскому, что прилагает усилия для объявления перемирия на Украине. Такие договорённости между РФ и Незалежной позволят гарантировать, что больше в ходе конфликта никто не погибнет. Лидеры двух стран в телефонной беседе обсудили последние происходящие события. О готовности предоставить площадку для переговоров по Украине заявил Лукашенко.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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