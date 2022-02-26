Эрдоган заявил, что пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации на Украине

Турецкий лидер добавил, что нужно придерживаться стороны мира, а дипломатические пути не должны закрываться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина посетить страну для обсуждения дипломатических путей решения ситуации на Украине. Об этом сообщил в субботу турецкий телеканал TGRT.

"Мы должны быть на стороне мира. Я пригласил Путина в Турцию. Дипломатические пути не должны закрываться", — приводит слова президента СМИ.