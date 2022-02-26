Неизвестные пытались ограбить дом Маши Распутиной накануне Нового года

Четырёхэтажный особняк Маши Распутиной в подмосковной деревне Таганьково пытались ограбить прямо перед Новым годом. В правоохранительные органы обратился муж певицы, продюсер Виктор Захаров, который сообщил, что в жилище хотели ворваться, когда супруги не было дома, передаёт kp.ru.

"Поступило заявление о том, что ночью в деревне Таганьково неизвестные пытались взломать дверь в дом, заявитель попросил зафиксировать повреждения входной двери", — сообщил порталу источник.

Сам Захаров рассказал, что по всему периметру участка установлены камеры, однако не стал вдаваться в подробности происшествия. Известно только, что полицейским в ходе проверки не удалось установить злоумышленников. Оперативники предполагают, что преступники знали, кому принадлежит особняк, так как главные ворота украшены инициалами Маши Распутиной.

Кроме того, известно, что на участке певицы расположен полноценный теннисный корт и гостевой домик. В особняке находится восемь спален с отдельными ванными комнатами, спортзал с тренажёрами, бассейн с сауной, собственный спа-комплекс и зал для репетиций с театральным занавесом. Весь дом оформлен в стиле барокко, украшен мрамором и колоннами.