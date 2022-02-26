В Ленобласти задержали четырёх человек за незаконный оборот оружия

В Ленинградской области полицейские задержали преступную группировку, участники которой подозреваются в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейскими по подозрению в незаконном обороте оружия задержаны трое граждан РФ и гражданин сопредельного государства, проживающие на территории Санкт-Петербурга и города Сланцы Ленинградской области", — передаёт ТАСС слова Волк.

Как отмечает представитель МВД, в ходе обысков у злоумышленников было изъято более ста разновидностей оружия, в частности пулемёты, винтовки и ружья. Кроме того, обнаружили четыре гранаты, около 13 килограммов пороха и свыше 500 патронов различного калибра.