Минфин РФ: Снижение заболеваемости ковидом создаёт оптимизм в мировой экономике

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом создаёт предпосылки для осторожного оптимизма в мировой экономике. Об этом в ходе первой встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС заявили замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин.

"В ходе встречи стороны отметили сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и неопределённость сценариев развития пандемии CoViD-19. В то же время снижение уровня заболеваемости создаёт предпосылки для осторожного оптимизма", — сообщили в пресс-службе Минфина.

Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности отмечается высокая инфляция как в развитых, так и развивающихся странах, которая по большей части спровоцирована мерами поддержки в экономиках крупнейших развитых стран.

"Объявленные ими меры по нормализации монетарной политики могут вызвать отток капитала с развивающихся рынков, волатильность обменных курсов национальных валют, дальнейший рост процентных ставок, что также может отразиться на устойчивости их бюджетов", — объяснили в Минфине.

Помимо этого Максимов заявил о необходимости развития диалога на важные темы международного сотрудничества, среди которых финансирование системы здравоохранения, изменение климата и поддержка наиболее уязвимых стран.