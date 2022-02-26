Минфин РФ: Снижение заболеваемости ковидом создаёт оптимизм в мировой экономике
Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности в министерстве отметили высокую инфляцию как в развитых, так и в развивающихся странах.
Снижение уровня заболеваемости коронавирусом создаёт предпосылки для осторожного оптимизма в мировой экономике. Об этом в ходе первой встречи заместителей министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС заявили замминистра финансов РФ Тимур Максимов и директор департамента международного сотрудничества Банка России Андрей Липин.
"В ходе встречи стороны отметили сохраняющиеся высокие риски в мировой экономике и неопределённость сценариев развития пандемии CoViD-19. В то же время снижение уровня заболеваемости создаёт предпосылки для осторожного оптимизма", — сообщили в пресс-службе Минфина.
Среди других рисков для экономической и финансовой стабильности отмечается высокая инфляция как в развитых, так и развивающихся странах, которая по большей части спровоцирована мерами поддержки в экономиках крупнейших развитых стран.
"Объявленные ими меры по нормализации монетарной политики могут вызвать отток капитала с развивающихся рынков, волатильность обменных курсов национальных валют, дальнейший рост процентных ставок, что также может отразиться на устойчивости их бюджетов", — объяснили в Минфине.
Помимо этого Максимов заявил о необходимости развития диалога на важные темы международного сотрудничества, среди которых финансирование системы здравоохранения, изменение климата и поддержка наиболее уязвимых стран.
Ранее Лайф рассказал, что Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к ковиду до 57,8% за неделю. Вице-премьер РФ отметила, что на сегодняшний день полный цикл вакцинации проведён 83 383 452 раза. А прививки первым компонентом сделаны более 87,3 миллиона.
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