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ФСБ показала масштабную спецоперацию против нелегальных торговцев оружием

По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых был изъят целый арсенал.

11 февраля, 07:07

Фото © ФСБ России

Задержание 87 подпольных оружейников. Видео © ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в ходе спецоперации задержали почти 90 подпольных оружейников в 20 регионах страны. Было изъято 274 единицы оружия и ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация проводилась совместно с МВД и Росгвардией в январе и феврале в Москве и Подмосковье, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Якутия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.

"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — уточнили в ФСБ.

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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 14 человек, причастных к ложным сообщениям об угрозе взрывов в городах России, стран СНГ, Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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