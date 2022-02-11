ФСБ показала масштабную спецоперацию против нелегальных торговцев оружием
По адресам проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых был изъят целый арсенал.
Фото © ФСБ России
Задержание 87 подпольных оружейников. Видео © ФСБ России
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в ходе спецоперации задержали почти 90 подпольных оружейников в 20 регионах страны. Было изъято 274 единицы оружия и ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Спецоперация проводилась совместно с МВД и Росгвардией в январе и феврале в Москве и Подмосковье, республиках Дагестан, Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Якутия, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.
"По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства", — уточнили в ФСБ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 14 человек, причастных к ложным сообщениям об угрозе взрывов в городах России, стран СНГ, Донецкой и Луганской народных республик.
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