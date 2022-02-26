Минобороны: Националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах
По словам представителя ведомства, таким образом Киев намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов.
Разведка Вооружённых сил России продолжает фиксировать размещение реактивных и артиллерийских подразделений украинских националистов в жилых кварталах Киева и других городов. Об этом Лайфу рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, таким образом Украина намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов. Представитель Минобороны сравнил действия руководства националистических групп с методами террористов.
"Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжёлые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжёлые последствия", — добавил Конашенков.
Генерал-майор призвал жителей Украины потребовать от власти, прикрывающейся ими, убрать всё тяжёлое вооружение из кварталов. При этом он ещё раз подчеркнул, что российские вооружённые силы никаких ударов по жилым районам украинских городов не наносят.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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