Минобороны: Националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах

По словам представителя ведомства, таким образом Киев намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов.

Разведка Вооружённых сил России продолжает фиксировать размещение реактивных и артиллерийских подразделений украинских националистов в жилых кварталах Киева и других городов. Об этом Лайфу рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, таким образом Украина намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов. Представитель Минобороны сравнил действия руководства националистических групп с методами террористов.

"Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжёлые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжёлые последствия", — добавил Конашенков.