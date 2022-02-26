Cumhuriyet: В Турции опровергли слова Зеленского о закрытии Босфора и Дарданелл для РФ

Ранее украинский лидер поблагодарил Реджепа Эрдогана за введение ограничений для прохода российских военных кораблей, подчеркнув, что народ Незалежной "этого никогда не забудет".

Турция не вводила никаких ограничений на прохождение российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Однако официальных комментариев канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел на этот счёт пока нет.

Ранее об ограничении для кораблей РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в Twitter пост, в котором "отметил важность запрета прохода российских военных кораблей в Чёрное море". В заключение украинский лидер поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана за якобы закрытие для РФ проливов, подчеркнув, что народ Незалежной "этого никогда не забудет".

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022