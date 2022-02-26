Cumhuriyet: В Турции опровергли слова Зеленского о закрытии Босфора и Дарданелл для РФ

Турция не вводила никаких ограничений на прохождение российских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Однако официальных комментариев канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел на этот счёт пока нет.

Ранее об ограничении для кораблей РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в Twitter пост, в котором "отметил важность запрета прохода российских военных кораблей в Чёрное море". В заключение украинский лидер поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана за якобы закрытие для РФ проливов, подчеркнув, что народ Незалежной "этого никогда не забудет".

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022