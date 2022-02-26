Захарова заявила о скором ответе РФ на решение о приостановке прав в Совете Европы
Как отметила представитель МИД РФ, всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте будут нести те, кто инициировал и поддержал это "ущербное решение".
В ближайшее время Москва определится с дальнейшими шагами в связи с решением Комитета министров Совета Европы (СЕ) о приостановке прав России в организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами [в связи с приостановкой членства России в СЕ]. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение", — отметила дипломат.
Захарова добавила, что без России СЕ вскоре утратит свою общеевропейскую идентичность, а также "превратится в послушный инструмент западного блока и его сателлитов".
Ранее Лайф сообщал, что Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Как отметил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий, соответствующая процедура была запущена по инициативе Варшавы и Киева. При этом позже в СЕ назвали приостановку прав России временной мерой. Москва остаётся членом организации и участником соответствующих конвенций, отметили там.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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