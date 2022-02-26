Захарова заявила о скором ответе РФ на решение о приостановке прав в Совете Европы

В ближайшее время Москва определится с дальнейшими шагами в связи с решением Комитета министров Совета Европы (СЕ) о приостановке прав России в организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами [в связи с приостановкой членства России в СЕ]. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что без России СЕ вскоре утратит свою общеевропейскую идентичность, а также "превратится в послушный инструмент западного блока и его сателлитов".