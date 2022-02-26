Более 5 тысяч волонтёров #МыВместе помогают эвакуированным из ДНР и ЛНР

Неравнодушные молодые люди трудятся в пунктах временного размещения, а также оказывают гуманитарную и медицинскую поддержку в аэропортах 11 регионов России.

По всей стране 5069 волонтёров штаба #МыВместе помогают эвакуированным в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Они обеспечивают работу в 252 пунктах временного размещения в 19 регионах страны: собирают и распределяют гуманитарную помощь, помогают в работе профильным организациям. Об этом сообщает пресс-служба добровольческой организации.

Отмечается, что волонтёры #МыВместе также готовят методические пособия по работе волонтёрских штабов и центров сбора гуманитарной помощи, сопровождают граждан на железнодорожных и автовокзалах, организовывают культурно-развлекательные мероприятия для детей и оказывают социальную поддержку людям, которые находятся в наиболее тяжёлой ситуации.

В штабе уточнили, что студенты вузов и ссузов оказывают гуманитарную и медицинскую помощь в аэропортах 11 регионов страны. Там волонтёрские корпуса из 30–50 добровольцев предлагают нуждающимся питание и воду, помогают в организации детских развлекательных мероприятий, в вопросах навигации и решении актуальных задач.

На данный момент в пунктах временного размещения находится 18 375 граждан ДНР и ЛНР. В 53 регионах страны работает 85 центров сбора гуманитарной помощи, а также 66 региональных оперативных штабов #МыВместе.