В Минобороны заявили о возможной причастности беспилотников США к атаке ВСУ на корабли РФ

"В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper. Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России", — сказал Конашенков на брифинге.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.