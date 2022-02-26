В Минобороны заявили о возможной причастности беспилотников США к атаке ВСУ на корабли РФ

Представитель ведомства обратил внимание, что в период нападения украинских катеров над Чёрным морем барражировали американские дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper.

Ударные и разведывательные дроны США могли помогать ВСУ атаковать корабли Черноморского флота России во время эвакуации с острова Змеиный 82 украинских военных, которые добровольно сдали оружие. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 Global Hawk и MQ-9А Reaper. Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России", — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что националисты Украины продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах. По словам представителя ведомства, таким образом Киев намеренно пытается спровоцировать ответные артиллерийские удары российских военных по жилым районам населённых пунктов.