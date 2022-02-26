Международная федерация волейбола перенесла игры Лиги нации из РФ
Пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля. А четыре тура женских соревнований должна была принять Уфа с 28 июня по 3 июля.
Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года из России. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"В ответ на ухудшение ситуации на Украине FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены", — говорится в сообщении.
Отметим, что пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля, а четыре тура женских соревнований — в Уфе с 28 июня по 3 июля.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД Великобритании аннулировало визы сборной Белоруссии по баскетболу. Встреча должна была состояться в Ньюкасле 28 февраля. При этом на первую игру, которая была запланирована на 25 февраля в Минске, британская команда ехать отказалась.
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