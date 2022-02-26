Международная федерация волейбола перенесла игры Лиги нации из РФ

Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла матчи мужской и женской Лиги наций 2022 года из России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В ответ на ухудшение ситуации на Украине FIVB сегодня проинформировала Всероссийскую федерацию волейбола о том, что два тура предстоящей Лиги наций, которые должны были пройти в России в июне и июле, перенесены", — говорится в сообщении.

Отметим, что пять туров мужского турнира должны были пройти в Кемерове с 5 по 10 июля, а четыре тура женских соревнований — в Уфе с 28 июня по 3 июля.