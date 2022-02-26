Российские биатлонисты не будут выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU

В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе спортсменов участвовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях", — говорится в сообщении.