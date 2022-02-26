Российские биатлонисты не будут выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU
Спортсмены недовольны решением Международного союза биатлонистов, вынесенным 26 февраля, об их нейтральном статусе на оставшихся соревнованиях.
В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили об отказе спортсменов участвовать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях", — говорится в сообщении.
Также в организации выразили недовольство решением Международного союза биатлонистов, вынесенным 26 февраля, о нейтральном статусе российских спортсменов на оставшихся соревнованиях, назвав его "неправомерным, необоснованным и категорически неприемлемым". В союзе заявили, что будут отстаивать права спортсменов в суде.
Как Лайф сообщал, МОК призвал спортивные организации перенести или отменить состязания в РФ и Белоруссии. Ранее норвежские лыжники отказались от участия в соревнованиях на территории России. Президент Федерации лыжного спорта отметил, что "безопасность спортсменов всегда будет самым важным". Он также попросил перенести все состязания из РФ. До этого премьер Британии Борис Джонсон призвал запретить России проводить крупные спортивные турниры из-за признания независимости ДНР и ЛНР. А футбольный клуб ЦСКА оказался под антироссийскими санкциями США.
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