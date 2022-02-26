Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры
Кроме того, по словам лидера Незалежной, Баку выступил с инициативой оказывать Киеву гуманитарную помощь. Как он пояснил, поддержка будет заключаться в поставке нефтепродуктов.
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев предложили организовать российско-украинские переговоры. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", — сказал украинский лидер.
Кроме того, по его словам, Баку выступил с инициативой оказывать Киеву гуманитарную помощь. Как пояснил Зеленский, она будет заключаться в поставке нефтепродуктов.
Ранее Лайф сообщил, что украинская сторона отказалась от переговоров с РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что 25 февраля в связи с ожидавшимся проведением диалога российский лидер отдал приказ остановить продвижение войск в Незалежной. Позже советник главы офиса Зеленского назвал причину отказа Киева от переговоров с Москвой.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Владимир Зеленский. Обложка © Instagram / zelenskiy_official