Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать российско-украинские переговоры

Кроме того, по словам лидера Незалежной, Баку выступил с инициативой оказывать Киеву гуманитарную помощь. Как он пояснил, поддержка будет заключаться в поставке нефтепродуктов.

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев предложили организовать российско-украинские переговоры. Об этом сообщил лидер Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Это можно только приветствовать", — сказал украинский лидер.