Посольство РФ в Варшаве обстреляли из рогатки и выбили стёкла

Посольство России в Варшаве обстреляли металлическими шариками из рогатки, в результате чего в здании были выбиты стёкла. Об инциденте журналистам сообщил пресс-секретарь российского диппредставительства Владимир Александров.

"Группа хулиганствующих элементов облила краской табличку с надписью "Посольство РФ" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стёкла в трёх окнах жилых помещений", — рассказал Александров.

Он отметил, что полиция задержала злоумышленников, однако сотрудники дипведомства продолжают получать угрозы по телефону или электронной почте. В связи с данными действиями дипломаты собираются заявить протест в МИД Польши.