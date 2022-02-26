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26 февраля, 17:57

"Пятница" перестанет показывать программу "Орёл и решка"

Как отметили в пресс-службе телеканала, в текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным. Сейчас сетка состоит из проектов производства РФ.

Телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном программы о путешествиях "Орёл и решка". Об этом сообщает пресс-служба канала.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", — говорится в сообщении.

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Сейчас сетка канала состоит из проектов российского производства, в числе которых программы "Кондитер", "На ножах", "Четыре свадьбы", "Детектор" и другие.

Ранее Лайф рассказывал, что авиакомпания Delta Airlines приостановила сотрудничество с "Аэрофлотом". Отмечается, что перевозчик отказался от услуг код-шеринга с российской компанией. Решение уже вступило в силу.

Обложка © YouTube / Телеканал "Пятница"

Варвара Романова

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