"Пятница" перестанет показывать программу "Орёл и решка"

Телеканал "Пятница" принял решение прекратить сотрудничество с украинским продакшеном программы о путешествиях "Орёл и решка". Об этом сообщает пресс-служба канала.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", — говорится в сообщении.

Сейчас сетка канала состоит из проектов российского производства, в числе которых программы "Кондитер", "На ножах", "Четыре свадьбы", "Детектор" и другие.