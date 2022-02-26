Вандалы изуродовали сразу два памятника воинам-освободителям в Риге

В столице Латвии вандалы осквернили два памятника, посвящённых советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Фотографию одного из испорченных монументов опубликовал в Twitter депутат Сейма Янис Домбрава.

На снимке видно, что часть памятника и лежащие рядом с ним гвоздики облиты жёлтой и синей краской — в честь цветов государственного флага Незалежной. Кроме того, на монументе появилась надпись "Слава Украине!".

С ещё одним памятником советским воинам неизвестные вандалы поступили таким же образом. Кадры испорченного монумента опубликовал местный информационный портал Mixnews. На фото видно, что также было сбито несколько ваз с цветами, которые стояли у мемориала. Отмечается, что по факту происшествий полиция организовала проверку.