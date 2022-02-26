Вандалы изуродовали сразу два памятника воинам-освободителям в Риге
Неизвестные облили монументы краской в цветах украинского флага, а также посбивали вазы с цветами. По факту происшествий полиция организовала проверку.
В столице Латвии вандалы осквернили два памятника, посвящённых советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Фотографию одного из испорченных монументов опубликовал в Twitter депутат Сейма Янис Домбрава.
На снимке видно, что часть памятника и лежащие рядом с ним гвоздики облиты жёлтой и синей краской — в честь цветов государственного флага Незалежной. Кроме того, на монументе появилась надпись "Слава Украине!".
Varoņiem slava! 🇺🇦 pic.twitter.com/JKYlRe5CDM— Jānis Dombrava (@janisdombrava) February 25, 2022
С ещё одним памятником советским воинам неизвестные вандалы поступили таким же образом. Кадры испорченного монумента опубликовал местный информационный портал Mixnews. На фото видно, что также было сбито несколько ваз с цветами, которые стояли у мемориала. Отмечается, что по факту происшествий полиция организовала проверку.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.