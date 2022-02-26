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Регион
Опубликовано 26 февраля 2022, 20:34

Словения решила закрыть воздушное пространство для самолётов из России

К такому решению пришли члены правительства страны на заседании в удалённом формате. Ограничение также распространяется на воздушные суда, лицензию которым выдали органы РФ.

Словения решила закрыть воздушное пространство для самолётов из России в связи с операцией РФ на Украине. Об этом сообщило правительство страны.

"Правительство Словении на заседании в удалённом формате приняло решение о запрете полётов в воздушном пространстве страны самолётов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", — говорится в сообщении кабмина в "Твиттере".

С какого момента начинает действовать эта мера, не уточняется.

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Ранее Лайф рассказывал, что на фоне начала российской спецоперации в Донбассе многие страны стали ограничивать воздушное пространство для российских самолётов. Так, об этом заявили в Болгарии, Польше и Чехии, вслед за ними об этом сообщили в Эстонии, Латвии и Румынии. Позже о принятии соответствующего решения заявила и Литва. В ответ Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши, Чехии и Румынии.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.

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Обложка © Shutterstock

Варвара Романова
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