К такому решению пришли члены правительства страны на заседании в удалённом формате. Ограничение также распространяется на воздушные суда, лицензию которым выдали органы РФ.

Словения решила закрыть воздушное пространство для самолётов из России в связи с операцией РФ на Украине. Об этом сообщило правительство страны.

"Правительство Словении на заседании в удалённом формате приняло решение о запрете полётов в воздушном пространстве страны самолётов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", — говорится в сообщении кабмина в "Твиттере".