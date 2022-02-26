"Аэрофлот" прекращает выполнение рейсов в Румынию и Латвию до 26 марта

Авиакомпания "Аэрофлот" до 26 марта приостанавливает полёты в Латвию и Румынию в связи с решением властей этих государств закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введёнными властями Латвии и Румынии, "Аэрофлот" отменяет рейсы в Ригу и Бухарест", — говорится в сообщении.